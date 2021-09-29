​​​​​​​رغم القصف بالأسلحة الكيماوية الكريلا تتصدى لهجوم تركي عنيف

وأكدت قوات الدفاع الشعبي في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن الدولة التركية التي فشلت في مواجهة مقاومة قوات الكريلا تكثف قصفها بواسطة الأسلحة الكيماوية والثقيلة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة فرات للأبناء.

وأشادت في الوقت ذاته بالمقاومة التاريخية لقوات الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي، مؤكدة أنها "مستمرة بلا هوادة".

هذا، وأشارت قوات الدفاع الشعبي في بيانها إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف منذ مساء 28 أيلول حتى صباح 29 أيلول، ساحة مقاومة ورخليه بالأسلحة الكيماوية والأسلحة الثقيلة، مؤكداً أنه على الرغم من ارتكابه جرائم ضد الإنسانية باستخدامه للأسلحة الكيماوية، إلا أنه لم يتمكن من التقدم، ويفشل ضد المقاومة التاريخية لإرادة الكريلا.

وأضافت: "كما قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي في 28 أيلول، في تمام الساعة 11:00، محيط تبي روسته الواقعة في ساحة غونيش التابعة لمنطقة خاكورك، وفي التاريخ نفسه وحوالي الساعة 11:50، تعرضت دشتا كافيه الواقعة في منطقة غاري لقصف الطائرات الاحتلال".

وزادت "كما قصفت طائرات حربية ومروحيات هليكوبتر في 28 أيلول بين الساعة 11:00 – 00:00 ساحة سيدا، حرف T، تلة الشهيد سمكو الواقعة في منطقة زاب، والحريق الذي اندلع نتيجة قصف الاحتلال التركي لا يزال مستمراً".

وبيّنت أن مروحيات هليكوبتر حلقت في 28 أيلول من الساعة 23:50 حتى صباح 29 أيلول في سماء ساحة كل من كري صور وكري سليمان ومروانوس وطابورا عربان وبانستان الواقعة في منطقة آفاشين، وفي الوقت نفسه، تعرضت ساحة تل الشهيد انتقام لقصف مروحيات هليكوبتر.

(ي م)