​​​​​​​رغم القصف التركي العنيف.. شبيبة كوباني يتظاهرون ويؤكدون مقاومتهم للمحتل

يقصف الاحتلال التركي منذ الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء، أحياء كانيا كردان، حي كوباني الجديد، وتلة مشتى النور ضمن مدينة كوباني بقذائف المدفعية والصاروخية، بالإضافة إلى قرى سفتك، وبوبان، وكور علي، والبياضية، وزور مغار، وشيوخ تحتاني وشيوخ فوقاني في الريف الغربي للمقاطعة، وقريتي قره موغ وكوران في الريف الشرقي.

رغم القصف العنيف للاحتلال التركي، تجمع العشرات من شبيبة مدينة كوباني وخرجوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة حاملين أعلام مؤسسة عوائل الشهداء، تنديداً بالقصف التركي على المدينة وريفها.

وأكد شبيبة كوباني خلال المظاهرة مقاومتهم للمحتل التركي وهجماته وجميع مخططاته الرامية إلى ترهيب الأهالي وتهجيرهم تمهيداً لاحتلال المنطقة.

هذا ولا يزال القصف التركي مستمراً على القرى الغربية لمقاطعة كوباني.

(د)

ANHA