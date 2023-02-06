​​​​​​​رغم القمع.. الانتفاضة مستمرة في روجهلات وإيران منذ خمسة أشهر

وفي هذا السياق، اجتمع أمس الأحد في مدينة آبدانان بمحافظة إيلام في روجهلات (شرق كردستان)، أسر المعتقلين في المدينة، وتظاهرت أمام محكمة آبدانان، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث قابلتها سلطات الدولة الإيرانية بالعنف الشديد من أجل تفرقتهم.

ومدينة آبدانان؛ هي إحدى مدن روجهلات كردستان، ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية أخذت مكانها بشكل نشط وعلني فيها، حيث اُعتقل العشرات من المتظاهرين والناشطين في المدينة.

كما نظم المتظاهرون في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان مظاهرة ضد اعتقال مستشار جامع زاهدان الكبير مولوي عبد الحميد ومولوي عبد المجيد مراد زاهي، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقل مولوي عبد المجيد مراد زاهي.

وتتواصل الأنشطة المنددة بممارسات السلطات، وخصوصاً كتابة الشعارات في الأماكن العامة في مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

في الوقت نفسه، بدأ العديد من المزارعين والعمال في مدينتي أصفهان وأحواز مسيرة وإضراب؛ بعد تجاهل السلطات الإيرانية مطالبهم.

وفي مدينة طهران، حكم على جندي يدعى، كمال عبد الله زاده بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بتهمة "محاولة الإخلال بأمن البلاد"، لأنه قال في مقطع فيديو، إنه غير مستعد؛ لإطلاق النار على المتظاهرين ومواقع الاحتجاجات.

وفي 4 شباط/ فبراير، اقترح رئيس حركة الأخضر المعتقل لدى السلطات، مير حسين موسوي، إجراء استفتاء لتغيير سلمي للسلطة وإعداد دستور جديد، وبعد دعوة مير حسين موسوي، رحب 7 سجناء سياسيين، بعضهم من المسؤولين السابقين في الحكومة الإيرانية، بدعوة ومقترح مير حسين موسوي، وقالوا: "الطريقة الوحيدة؛ لإنقاذ البلاد هي أن الحكومة تسلم الناس حق تقرير مصيرها".

ووفق تقريرٍ سابق لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، فقد ما لا يقل عن 516 شخصاً لحياتهم بينهم 70 قاصراً على الأقل، منذ بدء الانتفاضة الشعبية منتصف أيلول من العام المنصرم، وحتى 2 كانون الثاني من العام الجاري.

كما أفاد التقرير نفسه، بتعرض ما لا يقل عن 19204 شخصاً للاعتقال، تم تحديد هوية 4566 منهم من قبل المنظمة.

(ي م)