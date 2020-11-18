​​​​​​​رغم الخطر على حياتهم... رومانيا ستُرحل الصحفي أكمان ولاجئين سياسيين إلى تركيا

بحسب المعلومات أن الصحفي نوري أكمان وعلى الرغم من طلبه اللجوء أقدمت الحكومة الرومانية إجباره على الصعود إلى الطائرة في مطار بكرش لإرساله إلى تركيا.

هذا وكانت السلطات التركية وبحجة أن أكمان نشر أخبار وصور ومنشورات عن كوباني على شبكات التواصل الاجتماعي، حكمت المحكمة التركية عليه بالسجن مدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "عضو في منظمة إرهابية".

وبعد نقض القرار من قبل محكمة الاستئناف جرى رفع القضية من جديد وفي الجلسة الثالثة تم الحكم على أكمان بالسجن.

وبسبب تهديدات المحكمة التركية اضطر أكمان في كانون 2019 إلى الفرار والذهاب إلى اليونان وطلب اللجوء السياسي.

كما أن اللاجئين السياسيين كوكمان جوشكون وسردار بيلكينجين مواطنان آخران من تركيا تريد رومانيا نفيهما من أراضيها أيضاً، رغم أنهما يواجهان أحكاماً بالسجن في تركيا.

المصدر: ANF