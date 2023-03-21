​​​​​​​رغم البرد.. الآلاف يتوجّهون إلى قنديل احتفالاً بنوروز

وتُزيّن ساحة احتفاليّة نوروز 2023 في قنديل بأعلام حركة التحرّر الكردستانيّة والشرائط الملونة بالأخضر والأحمر والأصفر.

فيما عُلّقت على مسرح نوروز صور القائد عبد الله أوجلان والشهيد مظلوم دوغان.

على الرغم من البرد، حضر الآلاف من أهالي أجزاء كردستان الأربعة ومن مناطق ومدن خارج كردستان، إلى قنديل للاحتفال بعيد نوروز.

وحسب برنامج الاحتفالية، سيقدّم عدد من الفنانين والفرق الموسيقية الكردية المعروفة عروضهم الفنية.

وكان الآلاف من مواطني باشور (جنوب كردستان) قد توجهوا ليلة أمس نحو قنديل للاحتفال بنوروز. المواطنون الذين أمضوا ليلتهم في قنديل، أوقدوا شعلة نوروز في التلال المحيطة بقنديل.

كما أضاء الشبيبة ليلة قنديل عبر مسيرة بالمشاعل.

(ر)