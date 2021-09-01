​​​​​​​رغم الاتفاق الجديد .. قوات حكومة دمشق تقصف درعا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيدة قتلت جراء قصف مدفعي لقوات حكومة دمشق، استهدف بلدة المزيرعة في ريف درعا.

كما أصيب شاب في مدينة طفس غرب درعا، برصاص عشوائي مصدره حواجز قوات حكومة دمشق في تل السمن وحاجز التابلين.

وعلى صعيد متصل، سقطت قذائف مدفعية على أحياء درعا البلد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

هذا وأفاد المرصد السوري أمس بأنه تم الاتفاق بين قوات حكومة دمشق واللجان المركزية في حوران بشأن درعا.

وبحسب المرصد تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ المطالب بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، وتتضمن بنود الاتفاق الجديد وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع علم حكومة دمشق والروسي، ووضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.

(ش ع)