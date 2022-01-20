​​​​​​​رغم العقوبات الأميركية.. الصين تعلن عن تفريغ شحنة نفط إيرانية

وأظهرت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الخميس، أن البلاد استوردت 260312 طناً من النفط الخام الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وبلغ 520 ألف طن، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

ولم يتضح على الفور أي من الشركات جلبت أحدث شحنة، التي تعادل كمية النفط التي تتسع لها واحدة من ناقلات الخام الكبيرة جداً.

وبصورة غير رسمية، تجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني 500 ألف برميل يومياً في المتوسط بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر، إذ اعتبر المشترون أن ميزة الحصول على الخام بأسعار زهيدة يفوق مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية.

ويقول متعاملون إن الخام الإيراني يُصدر للصين على أنه نفط من دول أخرى لتفادي العقوبات، مما يقلص الإمدادات من البرازيل وغرب أفريقيا.

وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين بأن الواردات من إيران شكلت نحو 6%، من واردات الصين من النفط الخام.

(ل د)