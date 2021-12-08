​​​​​​​رفضًا للانتخابات.. محتجون يقتحمون مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تنفي

ونشرت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو تظهر اقتحام عشرات الأشخاص مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، الليلة الماضية.

وقال هؤلاء إنهم يريدون نصب خيمة اعتصام في المقر، رفضًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

وسمع في الفيديو أحد الأشخاص يشيد بـ "قيادات ثوار طرابلس"، في إشارة إلى المجموعات المتمركز في العاصمة الليبية.

من جانبه، نفى نائب رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الحكيم الشعاب، اقتحام المتظاهرين للمقر.

ونقلت عنه وسائل إعلام ليبية قوله إن المقتحمين موجودون في موقف السيارات بعد السور الأول لمقر المفوضية ولم يصلوا إلى المبنى.

وتظهر هذه الحادثة العقبات الكبيرة التي تعترض طريق تنظيم أول انتخابات رئاسية في ليبيا، والتي لم يبق على تنظيمها سوى 15 يومًا.

وينظر كثيرون من الليبيين إلى أن الانتخابات المرتقبة بوصفها نقلة فاصلة على طريق خروج البلاد الغنية بالنفط من دوامة الفوضى التي غرقت بها منذ أكثر من عقد.

لكن الشكوك تزايدت بشأن احتمال إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة مع رفض المجموعات في الغرب الليبي إجراء عملية الاقتراع.

(ل د)