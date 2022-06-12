​​​​​​​رفضاً للتهديدات التركية.. مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ينظم وقفة احتجاجية

وشاركت في الوقفة الاحتجاجية العشرات من عضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، وممثلات عن التنظيمات النسائية في المدينة.

رفعت خلالها المشاركات يافطات رافضة للاحتلال التركي "لا للاحتلال التركي" و "لا للتهجير القسري"، فيما أدانت الاعتداء العنصرية التي ترتكب بحق السوريين في تركيا "لا لإهانة السوريين في تركيا"، و"كلنا ليلى محمد".

هذا، وأدلى مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، خلال الوقفة الاحتجاجية ببيان، قال فيه "على مدى أكثر من 11 عاماً من الأزمة السورية والمرأة تدافع عن حريتها وكرامتها وتناضل ضد كافة الأنظمة الاستبدادية وكافة أشكال العنف والحرمان، وقادت ثورتها في شمال وشرق سوريا وعملت على تنظيم نفسها وتوحيد طاقتها ورص صفوفها لنيل حقوقها".

أشار البيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم المجلس ابتسام عبد القادر، إلى الدور المميز والريادي للمرأة خلال السنوات الماضية بعد مرحلة التحرير "من أكبر تنظيم إرهابي، حيث بادرت إلى تفعيل دورها في كافة المجالات متحدية كل الظروف والعواقب والصعاب التي واجهتها، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق النساء في المناطق المحتلة، من خطف وقتل واغتصاب واغتيال النساء والإتجار بهن وإبادتهن ثقافياً وسياسياً".

ونوّه إلى السياسة التي تنتهجها الدولة التركية بحق النساء "حيث عانت المرأة الويلات في ظل حكم الدولة العثمانية، وعاشت مسلوبة الحقوق ومضطهدة ومهمشة"، مضيفاً "في الفترة الأخيرة أقدمت دولة الاحتلال على قتل وإهانة العديد من النساء السوريات أمام مرأى العالم بدون أي رادع إنساني" في إشارة إلى جريمة الاعتداء بحق المرأة المسنة السورية البالغة من العمر (70 عاماً) من قبل مواطن تركي في مدينة ديلوك بشمال كردستان.

وأعرب مجلس المرأة عن رفضه لتهديدات وهجمات الدولة التركية "على مناطقنا ومدينة منبج"، مؤكداً "ليسمع العالم أجمع أننا مستعدون للمقاومة والنضال بكافة الوسائل المتاحة، وأن المرأة في سوريا وشمال وشرق سوريا قادرة على تحرير نفسها وأرضها، وقيادة مجتمعها". وقال "لسنا ضعيفات حتى يقرر مصيرنا، فنحن قادرات على صنع المعجزات، وبتنا نعرف الأهداف الاحتلالية للدولة التركية".

ودعا مجلس المرأة في بيانه السوريين في المناطق المحتلة "الذين هم تحت إمرة الدولة التركية أن يستفيقوا من غفلتهم، أن يعرفوا أن أردوغان يقودهم إلى الهلاك، وحان الوقت لتنتفض المرأة في سوريا وفي المناطق المحتلة (عفرين وتل أبيض ورأس العين، وجرابلس والباب وإعزاز وإدلب)، من أجل التحرر من هذا الاحتلال".

(س ع/ي م)

ANHA