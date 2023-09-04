​​​​​​​رفع دعوى قضائية بحق المتهمين بقتل الشقيقتين في تربه سبيه

أُعدت لائحة اتهام بحق 5 أشخاص، بتهمة قتل الشقيقتين آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً)، أُلقي القبض عليهم، فيما لا يزال شخصان آخران هاربين.

وقُدمت لائحة الاتهام المعدّة من قبل النيابة العامة في ناحية تربه سبيه، إلى محكمة الشعب في الناحية في 28 آب المنصرم، لتقبلها المحكمة بعد التحقيق، هذا ولم يُحدد موعد المحاكمة بعد، لكنها قد تبدأ الأسبوع القادم.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من النيابة العامة في الناحية، فقد اعترف المتهمون الخمسة بجريمتهم وقتلهم للشقيقتين بذريعة "الشرف"، لكن تقرير الطب الشرعي دحض هذه الادعاءات، واتهمت النيابة العامة في لائحتها التي أعدتها، الأشخاص الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم والشخصان الهاربان، بالتحريض والقتل وطالبت المحكمة بإنزال أقصى عقوبات السجن عليهم.

ماذا جرى؟

في 12 تموز المنصرم، فقدت الشقيقتان آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً) حياتهما في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وادعت أسرتهما لدى نقل جثمانيهما إلى الهلال الأحمر الكردي بأنهما قد توفيتا نتيجة صعقة كهربائية.

وفور ورود البلاغ، سارعت النيابة العامة في الناحية وقوى الأمن الداخلي للتوجّه إلى موقع الحادثة والبدء بالتحقيق، ليتبين خلال التحقيق أن الشقيقتين قد تعرضتا للقتل خنقاً، وعلى هذا الأساس، ألقي القبض في اليوم ذاته على 5 أشخاص واعتقالهم على ذمة التحقيق، وإصدار قرار باعتقال شخصين آخرين لم يُلقَ القبض عليهما بعد.

(ر)

ANHA