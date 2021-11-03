​​​​​​​رفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني على جدول أعمال البرلمان البريطاني

ووضع أعضاء "المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب البريطانية APPG" التي تتكون من حزب العمال البريطاني والمحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، الهجمات والضغوطات على الشعب الكردي على جدول أعمال البرلمان البريطاني.

وناقش التقرير الذي قدمته المجموعة البرلمانية الضغوطات التي تتعرض لها المعارضة الكردية في تركيا. كما تطرق التقرير إلى قرار المحكمة العليا في بلجيكا والتي قررت فيها إخراج اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية. وطالب التقرير الحكومة البريطانية بإعادة النظر في موقفها من حزب العمال الكردستاني.

كما أشار التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ودعا إلى رقابة قوية على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وتلا التقرير كلمة ألقاها زعيم "المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب البريطانية APPG" والنائب عن حزب العمال البريطاني، لويد راسل مويل.

ووصف مويل حزب العمال الكردستاني بأنه ممثل الشعب الكردي ودعا إلى إزالة اسمه من قائمة "الإرهاب". كما أشار إلى قرار المحكمة البلجيكية التي قررت أن حزب العمال الكردستاني حزب شرعي.

كما دعا نواب آخرون من نفس المجموعة ممن تحدثوا خلال الجلسة إلى رفع الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني.

وخلال الجلسة البرلمانية تم التطرق أيضاً إلى موضوع العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

(ك)