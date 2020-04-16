​​​​​​​رفع الحجر الصحي المؤقت عن قرية أم الحوش بعد كشف التحاليل أن العسكري لا يحمل الفيروس

يذكر أنه كانت السلطات السورية قد سرحت عدداً من المجندين ضمن الجيش في الأيام الماضية، ونتيجة عدم تنسيقها مع الإدارة الذاتية، وإجراءاتها اللا مسؤولة دخل أحد المسرحين إلى قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء، وبعدها تدخلت فرق الطوارئ وتم إجراء الاختبارات اللازمة له، فتبين وجود أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لديه، لذا تم نقله إلى مشافي حلب للتأكد من حالته.

وحينها فرضت خلية الأزمة حجراً صحياً مؤقتاً على قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء بتاريخ 10 نيسان بعد دخول العسكري المسرّح إلى القرية، وكان من المزمع أن يستمر الحجر مدة 14 يوماً، ولكن الخلية أعلنت اليوم الخميس 16 نيسان رفعها الحجر عن القرية بعد ظهور نتائج تحاليل PCR التي أجريت للشاب المشتبه بإصابته، وتبين في التحليل أنه لا يحمل الفيروس.

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ANHA