بعد أن بات نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، أزالت حكومة دمشق قبل أيام "الدعم الحكومي" عن نحو 600 ألف أسرة سورية من الأسر الحاصلة على البطاقة الذكية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولاقى هذه القرار سخطاً شعبياً واسعاً في مناطق سيطرة حكومة دمشق، فقد خرج المئات من المدنيين صباح اليوم بمظاهرات واحتجاجات في بلدات السويداء منها بلدة النمرة في ريف السويداء الشرقي.

إذ أغلق الأهالي الطريق المؤدي إلى مدينتي شهبا والسويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على القرارات الحكومية الأخيرة، كما توسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل بلدة القريّا جنوب السويداء وأغلقوا منافذ البيع في فرن البلدة مطالبين بالبيع للجميع بالسعر المدعوم، كما أقدم شبان من أبناء قرية أم ضبيب على قطع الطرقات تضامناً من المحتجين من الأهالي والذين تم استبعادهم من الدعم.

كما عمد مسلحين محليين وبعض المدنيين على قطع أوتستراد دمشق – السويداء قرب جسر مردك بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم الجزئي عن المواطنين.

(د ع)