​​​​​​​رئيسي: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض

وقال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن برنامج الصواريخ الباليستية "غير قابل للتفاوض" في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب، أنه ليس مستعدًا للتفاوض بشأن دعمه لوكلائه في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيسي أن السياسة الخارجية لبلاده لن تكون مقيدة بالاتفاق النووي لعام 2015.

وأكد رئيسي "سياستنا الخارجية لن تقتصر على الاتفاق النووي، سيكون لدينا تفاعل مع العالم، ولن نربط مصالح الشعب الإيراني بالاتفاق النووي".

وأضاف رئيسي أن الولايات المتحدة ملزمة برفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، ويجب على القوى العالمية أن تعود على الفور إلى الاتفاق النووي.

وعندما سئل عما إذا كان سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قال رئيسي ببساطة "لا".

وفاز القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في تصويت بدا أنه شهد أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران.

(م ش)