​​​​​​​رئيسي يقدم التشكيلة الحكومية للبرلمان الإيراني

إذ اقترح لوزارة الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وهو قائد بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ولوزارة الداخلية أحمد وحيدي وهو أيضاً قيادي في الحرس الثوري.

أما عزت الله ضرغامي، فرشحه رئيسي، وزيراً للثقافة وهو أحد قادة الحرس الثوري، فيما اقترح العميد محمد رضا قرايي آشتياني وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، وحجة الإسلام خطيب على رأس وزارة الأمن.

ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان.

وبدأ البرلمان الإيراني، صباح اليوم، جلسة مغلقة لبحث التصويت على الحكومة الجديدة التي يقدمها رئيسي.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد إنه سيتم الإعلان عن قائمة الوزراء التي اقترحها رئيسي السبت المقبل.

(ل د)