​​​​​​​رئيسة مجلس النواب الأميركي تبدأ جولة آسيوية وغموض حول زيارة تايوان

وقالت نانسي بيلوسي في بيان: "أقود وفداً من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أميركا حيال حلفائها وأصدقائها في المنطقة".

وأضافت: "في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، سنعقد اجتماعات على مستوى عال لمناقشة طرق تعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة بما في ذلك السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة، ووباء كورونا وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي".

وأكدت وزارة الخارجية في سنغافورة أن زيارة نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها ستجري في الأول والثاني من أغسطس/آب المقبل.

وتبقي رئيسة مجلس النواب الأميركي على الغموض بشأن زيارة محتملة إلى تايوان لأسباب أمنية.

ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب معلومات تفيد بأنها قد تزور الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وستعتبر بكين مرور نانسي بيلوسي على الجزيرة ولو لفترة قصيرة، استفزازاً.

وفي مكالمة هاتفية الخميس الماضي، حذر الرئيس شي جين بينج الرئيس جو بايدن من "التدخل الخارجي" في تعاملات بكين مع الجزيرة.

(ش ع)