​​​​​​​رئيس وزراء أرمينيا يعلن استقالته من منصبه

وأضاف باشينيان: "لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 حزيران / يونيو، أقدم اليوم استقالتي".

وفي وقتٍ سابق، أعلن باشينيان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، ستجري في 20 حزيران/ يونيو عام 2021، وأشار إلى أنه سيستقيل رسميًّا من منصبه في نيسان/ أبريل، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات.

ووفقًا للتشريعات الانتخابية في أرمينيا، يتم إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، ليس قبل مرور 30 يومًا، وليس بعد 45 يومًا بعد حل البرلمان. ويمكن إطلاق آلية حل البرلمان رسميًّا بعد الاستقالة. وسيعتبر البرلمان بمثابة المحلول إذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس الحكومة خلال أسبوعين.

(ش ع)