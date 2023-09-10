​​​​​​​رئيس وزراء الغابون الجديد يعلن عن أعضاء حكومته الانتقالية

كشف رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما، عن تشكيلة حكومته الانتقالية، التي تضم معارضين سابقين ووزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، إضافة إلى عسكريين وشخصيات من المجتمع المدني، مع استبعاد الوجوه الرئيسة في المعارضة السابقة التي خاضت الانتخابات الرئاسية.

وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما عين الخميس ندونغ سيما على رأس الحكومة الانتقالية بعدما قاد انقلاب 30 آب ضد علي بونغو بعيد إعلان فوز الأخير في انتخابات رئاسية اعتبرت "مزورة".

وأدى أوليغي، الإثنين، اليمين بوصفه رئيساً انتقالياً واعداً بأن "يسلم في ختام المرحلة الانتقالية السلطة للمدنيين عبر إجراء انتخابات"، لكنه لم يحدد أي مدة زمنية لهذه المرحلة.

وجاء إعلان تشكيلة الحكومة التي تضم 26 عضواً بعد يومين من تعيين ندونغ سيما (68 عاماً)، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء خلال رئاسة بونغو بين 2012 و2014، قبل أن يبتعد من الحكم.

وبحسب الميثاق الانتقالي، لا يحق لأي عضو في الحكومة المؤقتة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم ينص على منع أوليغي من المشاركة فيها.

وضمت التشكيلة الجديدة 3 وزراء في حكومة بونغو السابقة، هم كاميليا لوكلير التي احتفظت بحقيبة التربية الوطنية، وهيرمان إيمانغو الذي كان وزيراً للخارجية وبات وزيراً مفوضاً للداخلية، ورافاييل نغانوزيه الذي كان مكلفاً التدريب المهني وبات يتولى حقيبة الوظيفة العامة.

(د ع)