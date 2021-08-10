​​​​​​​رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية يزور إسرائيل والنووي الإيراني محور المحادثات

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيصل إلى إسرائيل والضفة الغربية يوم الثلاثاء للاجتماع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يجتمع بيرنز مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيا الذي تولى المنصب قبل شهرين وكبار مسؤولي المخابرات والدفاع.

ويُعتقد أن برنامج إيران النووي هو محور المحادثات، فضلاً عن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الحكومة الإيرانية الجديدة والعودة المحتملة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، بحسب التقرير.

ويأتي وصول بيرنز إلى البلاد وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وقبل أسبوعين أدى هجوم إيراني على سفينة مرتبطة بإسرائيل إلى مقتل اثنين من طاقمها. في الأسبوع الماضي، أطلق حزب الله 19 صاروخاً على إسرائيل.

كما سيزور مدير وكالة المخابرات المركزية الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفقاً للتقرير، تحافظ وكالة المخابرات المركزية على علاقات وثيقة مع قوات الأمن الفلسطينية، والتي تم الحفاظ عليها حتى خلال ولاية ترامب عندما توقف التعاون.

وكان بيرنز، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، نائب لوزير الخارجية وسفيراً، وعمل دبلوماسياً لأكثر من 30 عاماً ويعتبر أحد أكثر الأصوات احتراماً في قضايا السياسة الخارجية منذ عقود.

وكان بيرنز أول مفاوض رئيسي لإدارة أوباما في المحادثات التي أدت إلى الاتفاق الإيراني في عام 2015، قبل أن تحل محله ويندي شيرمان - مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية. من جانبه، جادل بيرنز منذ فترة طويلة بأن الاتفاق النووي سيجعل إسرائيل في الواقع أكثر أماناً.

(م ش)