​​​​​​​رئيس وفد حكومة دمشق: التصريحات التركية عن سيادة ووحدة سوريا تتنافى مع استمرار احتلالها

حديث رئيس وفد حكومة دمشق، معاون وزير الخارجية والمغتربين في حكومة دمشق، أيمن سوسان، جاء خلال الاجتماع الذي عُقد بين نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وحكومة دمشق والاحتلال التركي، في العاصمة الكازاخية، اليوم.

وقال سوسان، حسب وكالة حكومة دمشق "سانا" خلال الاجتماع "إن أي نتائج فعلية في هذا المسار يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية، وفقاً لجدول زمني واضح وخطوات محددة والبدء بهذا الانسحاب فعلاً".

وأضاف "إن ذلك يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والعلاقات بين البلدين".

ونوّه وفق الوكالة "أن التصريحات التركية عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية، وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول".

وتتواصل أعمال المباحثات، والتي من المقرر أن تستمر مدة يومين.

(أم)

ANHA