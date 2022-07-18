​​​​​​​رئيس سريلانكا المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد

أصدر الرئيس السريلانكي المؤقت رانيل ويكريميسنجه في وقت متأخر من مساء الأحد بإعلان حالة الطوارئ في الدولة التي مزقتها الأزمة، في محاولة لتجنب الاضطرابات قبل التصويت في البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لانتخاب رئيس جديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة.

وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام، وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة رويترز.

فرض قادة سريلانكا حالة الطوارئ عدة مرات منذ نيسان، عندما انتشرت الاحتجاجات العامة ضد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والنقص المستمر في الضروريات.

(م ش)