​​​​​​​رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في الحسكة يطالب بتشكيل هيئة تدقق في حسابات مسؤولي باشور

بعد ما تناولته العديد من المواقع والصحف، ومنها الموقع الأمريكي (American Prospect) "أن رئيس إقليم جنوب كردستان، نيجيرفان البرزاني من أهم المشترين السياسيين الديكتاتوريين في شركة عقارية أمريكية تخفي أسماء المالكين وأرقام أموالهم وأسعار العقارات".

وكذلك نقلت صحيفة التلغراف البريطانية، أن إحدى شركات البترول المعروفة بـ "كار كروب" بإدارة باز كريم في باشور كردستان والقريبة من عائلة البرزاني، منحت مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني لمستشار إحدى النائبات في البرلمان البريطاني غاري كينت عام 2015.

وتأكيد مجلة فارايتي Variety الأميركية حينها، أن اثنين من أسرة البرزاني النافذة في باشور كردستان، يقفان وراء صفقة ثنائية لشراء قصرين في منطقة بيفرلي هيلز الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية. وتبلغ قيمة القصرين 47 مليون دولار، دفعت نقداً.

دفعت التقارير الإعلامية الأخيرة، في وقت يشهد فيه باشور كردستان مظاهرات شبه يومية نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وغلاء المعيشة، ووقوف الشعب في طوابير لتحصيل المحروقات، لتوضح الرؤية لدى الكردستانيين في باشور كردستان حول جهات صرف الواردات.

ويرى رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في الحسكة، محمد أحمد، في إقدام أي قادة على اختلاس الأموال العامة، جريمتين يستوجب المعاقبة عليهما، أولاهما كناهب لأموال الشعب، والثانية لاتخاذه صفة قيادة شعب، وهو دون ذلك، واستغلاله لمنصبه.

ونوه أحمد أنه في وقت يعيش فيه أغلب الكردستانيين في باشور كردستان أوضاعاً اقتصادية صعبة، وظهور فئة كبيرة منهم دون حدود الفقر" تلجأ عائلة البرزاني إلى اختلاس أموال الشعب، وتسخيرها لمصالحها الشخصية، وتعيش حياة بذخ وثراء"، وتابع: "يعتبرون أنفسهم قياديين وقادة ورؤساء للمجتمع الكردستاني، بينما هم ينهبون أموال الشعب".

وذكر الكاتبان في موقع The American Prospect، زاك كوبلين وبسمة حمادي، أن نيجيرفان البرزاني يدير أمواله وأملاكه في الشركة تحت اسم زوجته وإخوته وأقاربه. ووصل تعداد هذه المنازل والممتلكات لـ 300 عقار باسم زوجة البرزاني وإخوته وأقاربه.

ودعا رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في الحسكة، محمد أحمد، المجتمع الكردستاني إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والكشف الدقيق على حسابات المسؤولين في باشور كردستان.

مؤكداً أن غض المجتمع الكردستاني النظر عن مسألة "اختلاس عائلة البرزاني لأموال الشعب في باشور كردستان، وعن خيانتهم للشعب، سيؤدي للتمادي، وإلى حرمان الشعب من حقوقه في الواردات، وازدياد الفقر في جنوب كردستان تدريجياً".

(أم)

ANHA