​​​​​​​رئيس حزب التآخي الكردستاني يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لردع تركيا عن نهجها العدائي

وبدأت دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني المنصرم، إذ تضخ كمية لا تزيد عن 200 متر مكعب في الثانية من المياه إلى الأراضي السورية، وهذه الكمية تقل بكثير عن المتفق عليها بين الحكومة السورية والتركية عام 1987، ألا وهي 500 متر مكعب.

ويؤثر حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات بشكل كبير على أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، حيث ألحق أضرارًا كارثية بالأهالي على الأصعدة الزراعية والصناعية والبيئية والثروة الحيوانية، والتيار الكهربائي، وأدى لجفاف السدود.

وتعد حرب المياه التي تشنها تركيا بشكل متعمد منافية للقيم والمواثيق والعهود الدولية، ومنافية لمبادئ وأسس منظمة حقوق الإنسان، والاتفاقات المائية، بحسب حقوقيين ومراقبين.

رئيس حزب التأخي الكردستاني عدنان كيلو، أوضح في تصريح لوكالتنا، أن دولة الاحتلال التركي دائمًا تستخدم مياه نهري الفرات ودجلة لأغراض سياسية، وتخالف الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين حكومتي دمشق وبغداد.

وبيّن عدنان كيلو أنّ حبس المياه يحمل في باطنه حرباً تركية حقيقية على الشعب السوري، وتساءل حول ما إذا كان هناك اتفاق فيما بين سوريا والعراق مع دولة الاحتلال التركي؟ لأن كلا الدولتين تلتزمان الصمت حيال حبس المياه.

ونوه كيلو أنّ هناك عدّة اتفاقيات بين الجانب السوري ودولة الاحتلال التركي، منها اتفاقية عام 1987، حول حق سوريا من مياه نهري الفرات ودجلة وروافدهما، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم بأي اتفاق، وطالما كان يستغل المياه من أجل مصالحه السياسية ونواياه الاحتلالية في المنطقة.

ودعا كيلو الجامعة العربية والأمم المتحدة للخروج عن صمتهما، وقال إنّ الدول العربية مطالبة بالوقوف ضد سياسة أردوغان الذي ينتهك سيادة دولتين عربيتين، ويشن حرباً لا إنسانية ضد ملايين الناس، وبيّن أن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي مطالبون بالتحرك الفوري قبيل حدوث كارثة إنسانية.

(م ح)

ANHA