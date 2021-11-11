​​​​​​​رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب تركيا بعدم الاتجار بالبشر

وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، متحدثاً في محاضرة مصغرة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، عن الأزمة المستمرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا: "يجب علينا أيضاً أن نتذكر مسؤوليات شركات الطيران. إذا أراد شخص ما جني الأموال في الاتحاد الأوروبي، مثل الخطوط الجوية التركية وغيرها، فعليه أن يفهم أنه لا يمكنه المشاركة في هذا الاتجار بالبشر".

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية: "ربما يتعين علينا منع حق الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي إذا لم يكونوا مستعدين للعمل بشكل تعاوني".

وأشار أن "الأمر نفسه ينطبق على فيسبوك، الذي يستخدمه مهربون للبشر في نموذج أعمالهم.. علينا أن نكون صريحين: يجب أن يتوقف هذا".

وأمس تحدثت تقارير إعلامية عن موجة هجرة كبيرة قدرت بألاف الشبان من مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان حيث يتحكم الحزب بمفاصل الحياة ويستولي على الثروات.

وبحسب تلك التقارير فإن الشبان يهاجرون من مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني من جنوب كردستان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وحوّل الحزب الديمقراطي الكردستاني جنوب كردستان إلى مستعمرة تركية، وفيما يعاني الكثيرون لتأمين لقمة عيشهم يمتلك قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني عشرات الملايين من الدولارات في البنوك الخارجية.

(د ع)