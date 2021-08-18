​​​​​​​رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي: لن نستسلم للهجمات

وقال صالح إن الهجمات هي ضمن مخطط كبير لاستهداف الإيزيديين وتابع "في الوقت الذي كان فيه الكاظمي في زيارة لشنكال، تم الهجوم الأول على سوق مدينة شنكال، ما أسفر عن استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن والمقاتل عيسى خوديدا، ليتم الهجوم الثاني، وما تزال مراسم تشييع الشهيدين سعيد وعيسى قائمة، حيث استهدفت الطائرات التركية مشفى قرية سكينية؛ ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

عمر صالح أكد أن الهجمات تأتي في إطار اتفاقية 9 تشرين الأول 2020 التي وُقّعت بين الحكومة العراقية وحكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبإملاء تركي، وأضاف "من خلال هجماتهم يحاولون تطبيق الاتفاقية".

وأشار إلى أنهم يسعون لإخافة الإيزيديين وكسر إرادتهم وإجبارهم على قبول الاتفاقية، لكننا أهالي شنكال لن نستسلم ولن نقبل باتفاقيتهم، والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستاني مسؤولتان عن الهجمات التركية.

رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، عمر صالح، قال "ما لم يستطع داعش فعله؛ تحاول تركيا إتمامه وارتكاب المزيد من المجازر بحق الإيزيديين، وأكد أن الصمت الدولي تجاه جرائمها تجعلها ترتكب المزيد منها، واختتم حديثه بالقول "سنثأر لشهدائنا، ونسير على خطاهم، الآن أهالي شنكال نظموا أنفسهم، ويجب محاسبة منفذي الهجمات".