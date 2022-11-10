​​​​​​​رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية يعلن مقتل وجرح أكثر من مئتي ألف جندي روسي وأوكراني

أكد رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي في كلمة ألقاها أمس الأربعاء بـ"نادي نيويورك الاقتصادي" أن "أكثر من مئة ألف جندي روسي بالتأكيد قتلوا أو جرحوا". مضيفاً أن "الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح".

كما عبر المسؤول العسكري الأميركي عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكناً لا لروسيا ولا أوكرانيا.

وأضاف "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب التوجه إلى وسائل أخرى". هذا، وأكد الجنرال ميلي أن هناك "فرصة للتفاوض".

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الأميركي بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون، والتي اعتبرها محللون ضربة قاسية للحملة العسكرية لموسكو.

وبينما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذا الانسحاب دليل على أن موسكو تواجه "مشاكل حقيقية" في ساحة المعركة، ردت كييف بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال.

(م ش)