​​​​​​​رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: تل أبيب نفذت هجوماً على الحدود السورية - العراقية قبل أسابيع

أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، الأربعاء، مسؤوليته عن الضربة الجوية الأخيرة على قافلة دخلت سوريا من العراق، قائلاً إن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من أنه لم يذكر موعداً للحدث، واصفاً وقوعه "قبل عدة أسابيع"، بدا أن أفيف كوخافي كان يلمّح إلى هجوم الثامن من تشرين الثاني، حيث قال مسؤولون عراقيون في ذلك الوقت إنه دمر شاحنتي وقود.

وقال كوخافي في مؤتمر استضافته جامعة رايشمان، "لولا المخابرات الإسرائيلية، ربما لم نكن لنعرف أنه من بين 25 شاحنة (في القافلة)، كانت تلك الشاحنة - الشاحنة رقم ثمانية – تحمل الأسلحة".

وأضاف "هناك أيضاً، كان لا بد من إرسال الطيارين. كان عليهم أن يعرفوا كيفية التهرب من صواريخ أرض جو"، ملمّحاً إلى أن الطائرات الموجهة استخدمت في مهمة بعيدة، ووصف مسؤولون عراقيون هجوم الثامن من تشرين الثاني بأنه كان بواسطة طائرة مسيّرة.

ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، تشن إسرائيل ضربات جوية على سوريا، ونادراً ما أقر المسؤولون الإسرائيليون بمسؤوليتهم عن تلك الهجمات.

(م ش)