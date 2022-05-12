​​​​​​​رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها يؤيدان قرار الانضمام إلى الناتو

أعلن الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء يوم الخميس، عن دعمهما لطلب الانضمام إلى عضوية الناتو، حيث ستضاعف فنلندا طول حدود الناتو مع روسيا بمجرد انضمامها رسميًّا إلى الحلف، بحسب موقع أكسيوس الأميركي.

ومن المتوقع أن تعلن السويد عن عضوية الناتو يوم الأحد، الأمر الذي سيحول المشهد الأمني ​​في أوروبا وهو كابوس بالنسبة لفلاديمير بوتين، كما أنه كان أحد أسباب تحرك جيش الأخير العسكري في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين في بيان مشترك: "الآن وقد اقتربت لحظة اتخاذ القرار، نعلن عن وجهات نظرنا المتطابقة، وكذلك للحصول على معلومات للمجموعات والأحزاب البرلمانية".

وأضافا أن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وكعضو في الناتو، ستعمل فنلندا على تعزيز التحالف الدفاعي بأكمله".

وقالا "يجب على فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وارتفع الدعم العام لعضوية الناتو في فنلندا والسويد بعد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، مع وجود أغلبية قوية في كلا البلدين تؤيد الانضمام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة له الأربعاء "لو كانت أوكرانيا جزءًا من الناتو قبل الحرب، لما كانت هناك حرب".

وعلى عكس أوكرانيا أو جورجيا أو البوسنة والهرسك، التي تم الاعتراف بتطلعات عضويتها من قبل الناتو، من المتوقع أن يتم قبول فنلندا والسويد في الحلف بسرعة نسبية بمجرد تقديمهما رسميًّا.

وفي غضون ذلك، تمتلك السويد واحدة من أقوى القوات الجوية في أوروبا، وستعزز مع فنلندا بشكل كبير وجود الناتو في منطقة البلطيق المعرضة للخطر.

لقد سعت فنلندا والسويد بالفعل للحصول على تأكيدات أمنية وحصلت عليها تحسبًا لملف الناتو، بما في ذلك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وسافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كلا البلدين يوم الأربعاء لتوقيع "إعلانات تاريخية" يتعهد بالدفاع عنهما في حالة تعرضهما للهجوم.

سيعتمد الجدول الزمني لانضمام فنلندا والسويد على مدى سرعة توقيع كل دولة من الدول الأعضاء الثلاثين في الناتو، لكن الحلف سيكون في طريقه للتوسع بحلول موعد قمته الحاسمة في مدريد في 29 و30 حزيران.

(م ش)