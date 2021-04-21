​​​​​​​رئيس أوكرانيا يستدعي جنود الاحتياط للخدمة العسكرية

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، توقيع قانون يسمح باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة العسكرية دون الإعلان عن التعبئة، بحسب وكالة رويترز.

ويتيح هذا الإجراء الذي وافق عليه البرلمان في أواخر آذار/ مارس تعزيز القوات المسلحة بشكل كبير وسط تصاعد التوتر مع روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال المكتب "هذا سيجعل من الممكن تجهيز الوحدات العسكرية لجميع قوات الدفاع بسرعة بجنود الاحتياط، وبالتالي زيادة فعاليتها القتالية بشكل كبير خلال العدوان العسكري".

وتحدى زيلينسكي، الثلاثاء، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للقائه في منطقة دونباس لإجراء محادثات لإنهاء الصراع هناك وتهدئة التوتر بين الجارتين.

وتبادلت كييف وموسكو اللوم بشأن تصاعد الاشتباكات في دونباس حيث تقاتل القوات الأوكرانية مع القوات المدعومة من روسيا في صراع تقول أوكرانيا إنه قتل 14 ألف شخص منذ 2014.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون وحلف شمال الأطلسي روسيا بتعزيز "استفزازي" لقواتها على الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

وبدورها، اتهمت روسيا الولايات المتحدة والناتو بـ "نشاط استفزازي" في منطقة البحر الأسود.

(م ش)