​​​​​​​رئيس الوزراء الأرميني: أذربيجان ارتكبت فظائع لا توصف ومثلت بجثث الجنود الأرمن

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، إن "هناك أدلة على حالات تعذيب، وتشويه لأجساد جنود أرمينيين تم أسرهم أو قضوا في المعارك وتمّ التمثيل بجثثهم" خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "عسكريين أذربيجانيين قاموا بتشويه جثث عسكريات أرمينيات ومن ثمّ صوّروا ذلك بالفيديو بكل فخر".

وكانت قد اعتدت القوات الأذرية في 13 أيلول الجاري، على الأراضي الأرمينية، وهو ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص.

وكان قد اغتصب جنود أذربيجان (حليفة أنقرة) أسيرة أرمينية وقاموا بتعذيبها قبل أن يقتلوها بطريقة وحشية ويمثلوا بجثتها، بطريقة مشابهة لما يقوم به مرتزقة تركيا في سوريا.

(م ش)