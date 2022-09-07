​​​​​​​رئيس المنتدى الألماني الكردي يشارك في برنامج خاص لوكالتنا للحديث عن خطر داعش وعلاقته بتركيا

يشارك رئيس المنتدى الألماني الكردي، يونس بهرم، في برنامج خاص عبر وكالتنا، للحديث عن خطر داعش، والدعم التركي الواضح لخلاياه النائمة، في وقت يتجاهل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الخطر.
خبر 2022-09-07T13:32:00 مركز الأخبار

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، بعد أن بدأت في 25 آب الفائت، للقضاء على خلايا داعش، وتجفيف منابع الإرهاب.

قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، عثروا خلال عمليات التمشيط في المخيم حتى الآن على مراكز لتدريب الأطفال على فكر داعش المتطرف، إضافة لاعتقال العديد من أفراد الخلايا والعثور على كميات من الذخيرة والأسلحة والوثائق الخاصة بالمرتزقة.

 ينضم يونس بهرم لبرنامج خاص لوكالتنا يعرض مساء اليوم الأربعاء في الساعة 19.00 بتوقيت قامشلو، للحديث عن خطر داعش، ومحاولة إعادة تنظيم نفسه، ومسؤوليات المجتمع الدولي، والدعم التركي لخلايا داعش.

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