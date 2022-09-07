​​​​​​​رئيس المنتدى الألماني الكردي يشارك في برنامج خاص لوكالتنا للحديث عن خطر داعش وعلاقته بتركيا

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، بعد أن بدأت في 25 آب الفائت، للقضاء على خلايا داعش، وتجفيف منابع الإرهاب.

قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، عثروا خلال عمليات التمشيط في المخيم حتى الآن على مراكز لتدريب الأطفال على فكر داعش المتطرف، إضافة لاعتقال العديد من أفراد الخلايا والعثور على كميات من الذخيرة والأسلحة والوثائق الخاصة بالمرتزقة.

ينضم يونس بهرم لبرنامج خاص لوكالتنا يعرض مساء اليوم الأربعاء في الساعة 19.00 بتوقيت قامشلو، للحديث عن خطر داعش، ومحاولة إعادة تنظيم نفسه، ومسؤوليات المجتمع الدولي، والدعم التركي لخلايا داعش.

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(سـ)

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