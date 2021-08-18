وذكرت القناة الـ 3 الإسرائيلية أنّ كامل وصل لـ "نزع فتيل التصعيد"، ومناقشة ملفات التهدئة التي شهدت ركوداً غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وأشارت القناة إلى أن مصر كانت طلبت من إسرائيل تجنّب الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة "سديروت" قبل يومين.

وبحسب القناة، فإن المسؤولين المصريين نقلوا إلى إسرائيل أن "حماس" لم تكن على علم بإطلاق الصاروخ.

ووفقاً للقناة، فإن رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس توعدا بالرد في الزمان والمكان المناسبين.

وتصاعدت حدّة الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية إثر عدم الرد على صواريخ غزة.

(ع م)