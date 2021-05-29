​​​​​​​رئيس المجلس الأوروبي: كل الأدوات مطروحة على الطاولة لتغيير سلوك تركيا

وفي مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الموجود في أثينا منذ يوم الخميس للاحتفال بالذكرى الأربعين لانضمام اليونان إلى المجموعة الأوروبية، أنه لا يزال حذرًا بشأن نوايا أنقرة.

وبعد شهرين تقريبًا من زيارته لأنقرة وقبل شهر واحد من موعد مناقشة الملف التركي مرة أخرى في قمة المجلس الأوروبي يومي 24 و25 حزيران/يونيو، قال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي قدم للسلطات التركية موقفًا قويًّا ومشتركًا تم إعداده بالتعاون الوثيق مع 27 دولة عضوة، وخاصة اليونان وقبرص.

وأضاف: "أرسلنا رسالة واضحة: نحن مستعدون لجدول أعمال أكثر إيجابية، لكن مزاجنا مشروط ومتناسب وقابل للعكس"، مؤكدًا أن هذا يعني أنه لن يتحقق إلا إذا كان هناك تقدم في مختلف المجالات، وخاصة في العلاقات اليونانية التركية، وقضية قبرص وحقوق الإنسان.

وقال: "سيعتمد ذلك على سلوك تركيا".

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكنه إجراء تقييم مؤقت بشأن ما إذا كانت السياسة التركية تتحرك في الاتجاه الصحيح منذ أوائل أبريل، قال ميشيل إنه لا يريد القيام بذلك قبل نهاية يونيو، لكنه أشار إلى أنه "في الماضي شهدنا خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح وخطوتين في الاتجاه الخاطئ".

وقال إن تركيا جارة وعضو في الناتو، لكن من الضروري أن يضمن الاتحاد الأوروبي تبني موقف أكثر إيجابية تجاه المصلحة الأوروبية المشتركة - بما في ذلك في أماكن مثل ليبيا وسوريا والقوقاز - وأبدى أسفه من موقف أنقرة من هذه الصراعات في الماضي والتي لا تتماشى مع المصالح الأوروبية.

(م ش)