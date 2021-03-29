​​​​​​​رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحث على إيجاد حلول عملية لمخيم الهول

وفي حديثه عن النساء والأطفال في مخيمات مثل مخيم الهول، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، في ختام زيارة له إلى سوريا استغرقت خمسة أيام: "هذا حقًّا المكان الذي سيموت فيه الأمل، إنها واحدة من أكبر -إن لم تكن الأكبر- أزمات حماية الأطفال التي نعيش فيها، ونواجهها اليوم".

وأضاف ماورير: "إنها فضيحة أن يسمح المجتمع الدولي لمثل هذا المكان أن يستمر، وأن يستمر هذا الوضع، ليس بسبب مشكلة إنسانية مستعصية، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي تحول دون إيجاد حل دائم لأولئك الذين تقطعت بهم السبل هنا في شمال وشرق سوريا".

ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون لإيجاد حلول عملية لمواطني أكثر من 60 دولة في الهول، بما في ذلك عشرات الآلاف من العراقيين والسوريين.

ومن بين ما يقدر بنحو 62 ألف شخص في المخيم المترامي الأطراف، ثلثيهم من الأطفال، وكثير منهم تيتّم أو مفصول عن أسرهم، يكبرون في ظروف قاسية وخطيرة في كثير من الأحيان.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الدول على تحمّل المسؤولية عن مواطنيها في الهول وشمال وشرق سوريا وبذل كل الجهود للعودة إلى الوطن بشكل قانوني، مع احترام وحدة الأسرة ودعم إعادة الاندماج بشكل كامل.

وتطرق ماورير إلى المشاكل الجمة التي تعاني منها سوريا، وقال: "نرى تراكم المشاكل، المشاكل الاقتصادية، تأثير الحرب، جائحة كورونا، انهيار اقتصاد لبنان المجاور، كل هذا تفاقم إلى أزمة كبيرة وخطيرة للغاية في سوريا، أكثر من 80٪ من السكان أصبحوا فقراء على مدى الشهرين والسنوات الماضية".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بوجود فجوة سياسية حول إعادة الإعمار، بل بإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء الأساسية والدخل الأساسي للناس".

(م ش)