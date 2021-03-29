​​​​​​​رئيس البرلمان يحذر: لبنان يمكن أن يغرق مثل تيتانيك

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، إن لبنان سيغرق مثل تيتانيك إذا لم يتمكن اللبنانيون من تشكيل حكومة.

وأضاف: "البلد كله في خطر، البلد كله تيتانيك، حان الوقت لأن نستيقظ جميعًا لأنه في النهاية، إذا غرقت السفينة، فلن يبقى أحد".

ويمر لبنان بمخاض أزمة مالية تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990، وبدون حكومة جديدة، لا يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المساعدات الخارجية التي تمس الحاجة إليها.

ولكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون كانا على خلاف منذ أشهر بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ووافق مجلس النواب على قرض قيمته 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الوقود لشركة الكهرباء اللبنانية بعد تحذير وزارة الطاقة من نفاد السيولة لتوليد الكهرباء بعد نهاية الشهر.

وفي هذا السياق قال عضو البرلمان ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل لرويترز: "هذا ينبغي أن يكون كافيًا للكهرباء لنحو شهرين أو شهرين ونصف".

وقد اضطرت محطة الزهراني لتوليد الكهرباء، وهي واحدة من أربعة منتجين رئيسين للكهرباء في لبنان، إلى الإغلاق بالفعل بسبب نقص الوقود.

وقال أبو خليل: "أي إغلاق في إحدى هذه المحطات الكبيرة يؤثر سلبًا على توليد الطاقة"، وهذا يعني أن اللبنانيين يعوضون ذلك بمولدات تعمل بالديزل وهي أغلى بنسبة 30٪ من الوقود الذي تشتريه شركة الكهرباء.

ويفتقر لبنان بالفعل إلى القدرة على توليد الطاقة، ويتعين على المنازل والشركات التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم، مما يضطر الكثيرين إلى اللجوء إلى المولدات الخاصة.

(م ش)