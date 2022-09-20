​​​​​​​رئيس البرلمان البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل

قال رئيس البرلمان البيلاروسي، بحسب تصريحات أوردتها وكالة ريا نوفوستي الروسية: "أصبح الوضع في العالم ينذر بالخطر أكثر فأكثر، البشرية ليست بعيدة سوى خطوة عن الحرب العالمية الثالثة، إن الحرب متواصلة في العلاقات الدولية والاقتصاد وتتجه بشكل متزايد إلى مرحلة ساخنة".

وأضاف أندريتشينكو: "لا يريد الغرب الجماعي الاعتراف بهزيمته التاريخية، يحاول بكل قوته إبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب"، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من الكارثة هو من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وذكر أنه في ظل هذه الظروف، فإن الدولة القوية القائمة على التقاليد الوطنية للديمقراطية هي فقط القادرة على حماية مواطنيها بشكل موثوق، وتعزيز السيادة والاستقلال، وضمان ديناميكيات عالية للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

(م ش)