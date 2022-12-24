​​​​​​​ردود فعل مستنكرة لقتل آيدا رستمي ومطالب بفتح تحقيق

تحدثت عضوة مؤتمر ستار ريحان لوقو، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، الدكتور خالد داوود، لوكالتنا، عن مقتل الدكتورة آيدا رستمي تحت التعذيب على يد سلطات الدولة الإيرانية بسبب معالجتها لجرحى الانتفاضة في إيران.

حيث أشارت ريحان لوقو إلى أن النساء في روجهلات كردستان وإيران يقُدن النضال في سبيل الحقوق، لكن السلطة التي لا تكترث لهذا قد صعّدت من هجماتها وكثّفتها، وذكرت ريحان لوقو أن شعب روجهلات كردستان وإيران لم يعد يقبل الاستبداد والسلطة الصارمة وسوف يقدّم التضحيات في سبيل الحرية، وتابعت حديثها قائلة "وآيدا رستمي التي قُتلت في 16 كانون الأول الجاري هي واحدة منهم، استُهدفت آيدا رستمي بسبب معالجتها لجرحى الانتفاضة واستشهدت. كانت آيدا تؤدّي واجبها الأخلاقي، لكنّها استُهدفت، ثم زعموا أنّها فقدت حياتها إثر حادثة تعرضت لها. إنّهم يحاولون إخفاء حقيقتهم لكنّهم لا يستطيعون".

وفي ختام حديثها، أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار ريحان لوقو، هذا الاعتداء، وقالت إنّهن سيواصلن نضالهن في الساحات ما بقيت السلطة. كما دعت جميع المؤسسات والمنظمات النسائية إلى الدفاع عن قيمها معاً ودعم الانتفاضة في إيران.

من جانبه، أشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، الدكتور خالد داوود إلى أن نهج السلطة الإيرانية حيال المرأة بعيد عن الأخلاق والمعايير الإنسانية، وذكّر بقتل القوات الإيرانية لجينا أميني التي أصبحت رمزاً للانتفاضة تحت التعذيب، وقتلهم الآن لآيدا رستمي بالطريقة ذاتها.

وأعرب خالد داوود عن سخطه واستنكاره قائلاً "ندين هذا الأسلوب القذر الذي ينتهجه النظام الإيراني. يجب بناء لجنة قانونية وكشف حقيقة مقتل آيدا رستمي".

(ر)

ANHA