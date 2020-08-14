​​​​​​​ردًّا على إلغاء اتفاقية اسطنبول.. النساء يواصلن احتجاجهن

واحتجت النساء، يوم أمس أمام صحيفة (يني أكيت Yeni Akit) في إسطنبول بشأن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، ورفعن لافتة كتب عليها "أعداء النساء".

لكن الشرطة لم تسمح بتوسيع الاحتجاج وتدخلت واعتقلت 4 نساء، وهن كل من (يلديز إديل، بوركوجول كوبوك، باشاك يشيلوت وسهر بيتاش).

وفي 12 آب/أغسطس اجتمع أعضاء منصة المرأة في أنقرة، ونظمن فعالية ضد سحب التوقيعات من اتفاقية اسطنبول، إلا أن الشرطة أغلقت الطريق، واعتقلت 24 امرأة بينهن محاميتان.

فيما احتجت شبكة حماية المرأة في إزمير على دعوات حزب العدالة والتنمية إلى إلغاء اتفاقية إسطنبول، وقالت خلال الاحتجاج "منذ اليوم الذي ظهر فيه الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، والنساء يقاتلن في الميدان، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويحتجن ضدها رغم تعرضهن للقسوة من قبل الشرطة واعتقالهن، لن نتخلى عن اتفاقية اسطنبول وهي شريان الحياة بالنسبة للمرأة".

(س و)