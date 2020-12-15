​​​​​​​ردًّا على استفزازات تركيا قبرص تؤكد استمرارها بتنفيذ سياسة الطاقة الخاصة

وجاء رد قبرص بعد تصريحات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو الذي قال فيها: "إن تركيا لن تتخلى عما وصفها بحقوقها ومصالحها شرق البحر المتوسط خشية التعرض لعقوبات أوروبية أو انتقادات".

وكان وزير دفاع قبرص، شارالامبوس بيتريدس أكد مطلع الشهر الحالي، أن بلاده تسعى إلى تحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ إلى الاستفزاز.

وقال الوزير القبرصي: "أن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، لا نسعى إلى فرض عقوبات أوروبية على تركيا، ولكن قد نضطر لذلك".

وأوضح أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، واصفًا ممارسات تركيا في فاروشا بأنها ضد القانون الدولي، وقال إن "أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة".

كما أكد أن الدول المشاركة في مناورات ميدوزا ـ 10 تسعى إلى استقرار المنطقة، وقال "مناورات ميدوزا ـ 10 تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في المتوسط"، مضيفًا: "نحاول التعاون لإحلال السلام شرق المتوسط".

(د أ)