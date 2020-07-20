​​​​​​​ردع الإرهاب ...عمليات ناجحة لقوات الكوماندوس في ملاحقة خلايا داعش

مع دخول المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب يومها الرابع، تستمر قوات سورية الديمقراطية بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري ووحدات حماية المرأة وبمشاركة قوات الأمن الداخلي بمداهمة أوكار مرتزقة داعش وخلاياها النائمة.

وتمكنت قوات الكوماندوس التابعة لقوات قسد من خلال عملية استخباراتية بمداهمة عدة نقاط لمرتزقة داعش في بلدة ذيبان الواقعة شرقي مدينة دير الزور السورية.

وأفاد مراسل وكالتنا أنباء هاوار المرافق للحملة بأن قوات الكوماندوس قامت بمداهمة عدة نقاط لمرتزقة داعش في بلدة ذيبان وضواحيها، وتم إلقاء القبض على 7 أشخاص متعاملين مع مرتزقة داعش.

موضحًا: أن القوات داهمت النقاط المحددة بعد عملية استخباراتية وكشفت عن أماكن اختبائهم، واستولت على عدد من الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية التي استخدمت في اتصالات المرتزقة.

وتستمر قوات سورية الديمقراطية وقواتها الخاصة بمداهمة النقاط التي يوجد بداخلها مرتزقة داعش، والمشتبه بولائهم للمرتزقة شرقي نهر الفرات، وذلك بناء على مناشدات من وجهاء عشائر المنطقة، واستكمالًا للمرحلة الأولى من عملية ردع الإرهاب التي أطلقتها قسد في الرابع من شهر حزيران الفائت.

(أ م/سـ)

ANHA