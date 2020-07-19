​​​​​​​ردع الإرهاب.. القبض على 6 من خلايا داعش ومصادرة أسلحة ومتفجّرات في اليوم الثالث

كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن حصيلة عمليات اليوم الثالث للمرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب" وذلك عبر بيان قال فيه:

"في يومها الثالث تتابع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة قوى الأمن الداخلي وقوات حرس الحدود ووحدات المرأة ووحدات الكوماندوس وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بدعم أرضي وجوي، المرحلة الثانية لحملة (ردع الإرهاب) التي تنفّذها في مناطق دير الزور لتعقّب وملاحقة إرهابيّي تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال عمليّات الاقتحام والتمشيط التي استهدفت أوكار الإرهابيّين والمشتبه بهم، أُلقي القبض على ستّة أشخاص منتمين لتنظيم داعش.

واستولت قواتنا على أسلحة من نوع كلاشنكوف وعدد من الألغام التي تمّ تجهيزها لتستعمل في فترات لاحقة، بالإضافة إلى خمسة هواتف وجهاز كمبيوتر محمول تعود إلى تلك الخلايا.

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ANHA