​​​​​​​رد شيوخ ووجهاء العشائر في الطبقة على الهجمات التركية

أدلى مجلس أعيان الطبقة وأريافها اليوم، ببيان أدان فيه هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقرئ البيان من قبل شيخ عشيرة البو خميس، حسين الراشد.

وأكد البيان "لقد سقط القناع عن أكاذيب دولة الاحتلال التركي التي تدعي أنها تستهدف مجموعات إرهابية على الحدود الجنوبية ما يثير السخط والاشمئزاز".

أضاف البيان "الحلفاء في محاربة الإرهاب يسارعون فقط إلى حماية أنفسهم من الطيران التركي وإن أسقطوا طائرة فقط لأنها اقتربت من موقع لهم؛ لكن لم يروا كيف يُستهدف الأطفال والنساء والرجال دون تمييز، أين هم من تلك الأعمال الإجرامية؟".

وشدد البيان "على الرغم من عدم تكافؤ القوى العسكرية بيننا وبينها إلا أننا بإيماننا بعدالة قضيتنا وبتلاحمنا وبتعزيز جبهاتنا الداخلية وبدماء شهدائنا وبعزيمة قواتنا وإيماننا بمشروع الأمة الديمقراطية الكبير الذي سيصل إلى سوريا جديدة سوريا الكرامة الحرة الموحدة التعددية اللامركزية، سنتصدى لجميع أشكال الإرهاب".

(س ك/ ف)

ANHA