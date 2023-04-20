​​​​​​​ربيع قرية معشوق

أضفى فصل الربيع جمالاً خلّاباً وسحراً طبيعيّاً خاصاً على روج آفا، فقد أدّت الأمطار الأخيرة إلى ازدهار الطبيعة وتفتّح الأزهار وانتشار شذاها بعد فصل الشتاء.

وامتدّ سحر الربيع إلى قرية معشوق التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو أيضاً، حيث أضفت كل من حقول القمح المزروعة منذ الخريف وبساتين الزيتون هناك، خضرةً بهيّة على القرية ومحيطها، كما ينبعث من الورود والأزهار الملونة المتفتّحة في الحقول وحول نبع القرية وبين منازلها عبيراً عذباً يبهج النفس والروح، لتكمل مأمأة الخراف التي يخرجها أهالي القرية للرعي هذه اللوحة الربيعيّة الخلّابة.

(ر)

ANHA