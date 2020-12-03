​​​​​​​رايتس ووتش: أذربيجان تعاملت بشكل غير إنساني مع أسرى الأرمن

وأكدت رايتس ووتش تعرُّض الأسرى الأرمن للإيذاء الجسدي والإذلال، في أفعال تم التقاطها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن "مقاطع الفيديو تصوّر الأذربيجانيين وهم يصفعون ويركلون ويحثون أسرى الحرب الأرمن، ويجبرونهم، تحت إكراه واضح وبنية للإذلال، على تقبيل العلم الأذربيجاني، والقول إن قره باغ هي لأذربيجان، وكانت وجوه الخاطفين مرئية، ما يوحي بأنهم لا يخشون التعرض للمساءلة".

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس، هيو ويليامسون، إنّه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة العنيفة والمهينة لأسرى الحرب"، مضيفًا أنّ "القانون الإنساني واضح تمامًا بشأن واجب حماية أسرى الحرب".

وأكد مسؤولون أرمن لهيومن رايتس ووتش أن أذربيجان تحتجز العشرات من أسرى الحرب الأرمن، يريفان أيضًا تحتجز عددًا من أسرى الحرب الأذربيجانيين وثلاثة مرتزقة أجانب على الأقل.

وتحدثت المنظمة مع اثنين من المحامين، اللذان يمثلان أُسر قرابة 40 أسير حرب في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأشخاص الذين ما زالت قضاياهم قيد النظر أمام المحكمة، والمعرضين لخطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه".

ونقلت المنظمة قول المحامين إنّ "المحكمة وافقت على جميع الطلبات نيابة عن أسرى الحرب، وذلك لإلزام حكومة أذربيجان على تقديم معلومات عن المعتقلين لديها.

ويشار إلى أن الاشتباكات احتدمت في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وتوصل الطرفان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها، وانتشار ألفين من قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

(س ر)