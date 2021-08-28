​​​​​​​رافضاً حضور جلسة الاستجواب.. الدبيبة يتهم البرلمان الليبي بعرقلة عمل الحكومة

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، إن "رئيس الوزراء لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع".

وأضاف حمودة، في تصريحات إعلامية، أن "الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق".

ويأتي موقف الحكومة غداة تصريحات أكد خلالها الدبيبة، أنه سيكون خارج البلاد الاثنين القادم الذي حدده مجلس النواب لاستجواب الحكومة، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، ادعى الدبيبة أن "البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة".

وأضاف أن حكومته أعدت "برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا" مدعياً بأن "البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة".

وأضاف أن الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الميزانية وإعدادها "بناءً على الميزانيات السابقة"، متهماً البرلمان بـ"إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل".

ورفض الدبيبة اتهام ليبيا بالإرهاب، وقال إن هناك 10 آلاف إرهابي دخلوا إلى البلاد"، مضيفاً: "الإرهاب جاءنا من الخارج".

وظهر الخلاف على الميزانية في ليبيا كعنصر أساسي في الخلاف المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الأسبوع بمثول الدبيبة أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

(د ع)