​​​​​​​راديو ستار إف إم يحتفل بالذكرى الـ٦ لتأسيسه

أحيا راديو ستار إف إم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 6 لتأسيسه بعد ٥ سنوات من العمل والبث القوي في ناحية تربسبيه في مقاطعة قامشلو.

راديو ستار إف إم أول راديو للمرأة والذي بدأ بثه تحت شعار "صوت المرأة والحياة" في 15 كانون الأول عام 2017 من ناحية تربسبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا. حيث أنه يستمر في عامه الجديد بتقديم البرامج الثقافية والفنية و حلقات منوعة.

حيث أن ستار إف إم مثلما يظهر من اسمه راديو للمرأة. تعمل في الراديو ١٨ امرأة وأغلب مستمعي وضيوف الراديو نساء.

وبعد انعقاد مؤتمر اتحاد الإعلام الحر في عام ٢٠٢٠، أخذ قراراً بأن يتم توسيع بث راديو ستار إف إم على مستوى إقليم الجزيرة.

بالإضافة إلى ذلك بعد أن كان راديو ستار إف إم يبث برامجه على مستوى ناحية تربسبيه، وبعد أربع سنوات مليئة بالجهد والعمل، وسع بثه. حيث أنه تجاوز مستوى مقاطعة قامشلو ووصل صوته لإقليم الجزيرة .

يشار إلى أن راديو ستار إف إم يقدم برامج سياسية، ثقافية، اجتماعية، منافسة، برامج أطفال، طلبة، فنية، شبيبة، جنولوجيا، تاريخية،... القرية، قضايا المرأة والأم.

فيما يقوم راديو ستار إف إم بالبث على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي هي : ستار-أف أم. نت، فيسبوك:١٠٥.٣٠،انستغرام:ستار أم أم

ستار إف إم حقق حلمنا

فيما شرحت إحدى مؤسسي راديو ستار إف إم إيلاف حسن أعمال راديو ستار إف إم خلال ثورة روج آفا وقالت: الهدف من تأسيس راديو ستار إف إم هو إيصال صوت نساء شمال شرق سوريا إلى العالم. نحن جميعاً نعلم بأن ثورة روج آفا كردستان هي صورة المرأة. وفي ثورة 19 تموز أخذت النساء مكانهن في جميع ساحات الحياة.

فيما لفتت ليلاف إلى عمل الإعلام الذاتي وأوضحت بأن هذا المجال يحقق خيال جميع النساء، وتابعت: " مشروعنا من أجل العام الجديد; أن نبث في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. من أجل أن نصل لجميع النساء. أستطيع القول بأن ستار إف إم حقق حلمنا"

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

ANHA