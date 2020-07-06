​​​​​​​رابطة نوروز تجول على الجمعيات والأحزاب الكردية في لبنان

في إطار فعاليات رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان، لزيارة التنظيمات والمؤسسات الكردية في لبنان، لمناقشة المستجدات التي تشهدها كردستان، واللقاءات الأخيرة بين الأطراف الكردية في روج آفا، زارت الرابطة "الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات الاجتماعية".

وخلال الزيارة رحب الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات الاجتماعية لقمان محو بوفد رابطة نوروز وشكرهم على هذه المبادرة، وقال "سابقًا كانت هناك مساعٍ لتحقيق الوحدة، والآن أيضاً هناك مساعٍ، والمهم أن يلعب الكل دوره لتحقيق هذه الوحدة".

وعن محاولات الاحتلال التركي خلق فتنة بين الكرد قال لقمان محو "الأتراك يحاولون قتل الكرد بالكرد، وإشراك الكرد في حربهم ضد الكرد، سواء في باشور كردستان (جنوب كردستان)، أو في روج آفا، والجيد هنا هو أنه إلى الآن لم ينجر الكرد إلى هذه المؤامرات".

ومن جانبها باركت وسمية شيخموس احمد المساعي لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وقالت "أملنا جميعًا أن تتحقق الوحدة الكردية، فنحن ننتظر هذه الوحدة منذ مئات السنين، وإن شاء الله ستتحقق، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل من ساهم ويساهم في تحقيق أملنا بالوحدة في أجزاء كردستان الأربعة".

ومن جانبها تحدثت رئيسة رابطة نوروز، حنان عثمان، عن أهمية الوحدة الوطنية التي تقوي الصف الكردي، وتعزز من إرادته في المقاومة ومواجهة الاعتداء.

وأشارت إلى تاريخ أسرة "محو" في النضال الوطني في لبنان، وعن التضحيات التي قامت بها الأسرة خدمةً للوحدة الوطنية.

وشكرت حنان عثمان كل كردي شريف يجهد من أجل تحقيق الحلم الذي راود كل كردي؛ وهو تحقيق الوحدة الوطنية.

(ز غ)

ANHA