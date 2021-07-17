​​​​​​​رابطة نوروز : سبق أن حوَّلَت قوات الاحتلال التركي مقابر الشهداء إلى مكبّات للنفايات

وقالت رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان إن الاحتلال التركي الفاشي يقوم كل يوم بأفظع الجرائم الوحشية بحق مدينة عفرين وأهلها المدنيين الأبرياء. آخرها ما زعم عن اكتشافه "لمقبرة جماعية" في عفرين، وأنها تعود لأشخاص تم قتلهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الرابطة في بيان، أن الحقيقة اتضحت خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال المقاطع المصورة والصور والدلائل الدامغة، التي أثبتت أنها ليست بمقبرة سرية جماعية، إنما هي مقبرة الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف الجوي الذي شنته طائرات الاحتلال التركي أثناء اجتياح مدينة عفرين.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية مدينة عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها الإرهابيون على الأحياء والأموات منهم.

وقد عقدت الرابطة مؤتمراً في مقرها بالعاصمة بيروت قرأت عضوة الرابطة نسرين برو خلاله البيان الذي جاء فيه:

"إن الاحتلال التركي الفاشي يقوم كل يوم بأفظع الجرائم الوحشية بحق مدينة عفرين وأهلها المدنيين الأبرياء، ويوماً بعد يوم تزداد شراسة وهمجية هذا الاحتلال من قتل وتهجير واغتصاب وتغيير ديموغرافي وتشويه للحقائق التاريخية. حيث زعمت الدولة التركية مؤخراً عن اكتشافها "لمقبرة جماعية" في عفرين، وزعمت أن تلك المقبرة السرية تعود لأشخاص تم قتلهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

لكن الحقيقة اتضحت خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال المقاطع المصورة والصور والدلائل الدامغة، والتي أثبتت أنها ليست بمقبرة سرية جماعية، إنما هي مقبرة الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف الجوي الذي شنته طائرات الاحتلال التركي أثناء اجتياح مدينة عفرين. كما أثبتت الدلائل، من خلال المراسم، تشييع أولئك الشهداء وسط حشد جماهيري كبير.

وقد سبق أن حوَّلَت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها مقابر الشهداء إلى مكبّات للنفايات، أو جرفَتها بالجرافات وانتهكت حرمتها. وبالتالي، فإنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الاحتلال التركي حرمة القبور وحرمة الموتى، واليوم نرى قوات الاحتلال التركي تنبش مقبرة الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن مدينة عفرين أثناء الغزو التركي على المدنية.

إن ما تتعرض له مدينة عفرين هو انتهاك صارخ لكل المعايير، خاصة تلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء المكوّن الكردي، وتهجير غالبيتهم من عفرين، ولا يسلم من تلك الانتهاكات البشر أو الحجر أو الشجر أو حتى مقابر الشهداء. فجرائم نبش القبور وحفرها هو انتهاك مستمر لحرمات الموتى، فما بالك بمقابر الشهداء من مدنيين ومقاتلين!

لا صوت يعلو على صوت عوائل أولئك الشهداء، حيث صرحوا عن آلامهم وأحزانهم لنبش قبور ذويهم من المدنيين الذين دفنوا قرب مشفى عفرين، بعد تضييق الاحتلال التركي الخناق عليهم مع حلول أواخر شهر آذار.

ونحن في رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، إذ ندين ونستنكر هذه الانتهاكات الوحشية، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية مدينة عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها الإرهابيون على الأحياء والأموات منهم.

لا للإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي

الخلود للشهداء".

(ز غ)