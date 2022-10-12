​​​​​​​رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية: تركيا تستخدم السلاح الكيماوي ويجب البدء بالتحقيق

أشارت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، إلى أنه لإثبات استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في باشور (جنوب كردستان)، يجب فتح تحقيق مستقل.

أعد الدكتوران جوزيف سافاري وجان فان أكين تقريراً باسم رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في سويسرا، وأشارا إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان قد أكد استخدامهم الغاز المسيل للدموع في الحملات التي خاضتها الدولة التركي ضد حزب العمال الكردستاني، وقالا: "هذا معناه انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجب على المجتمع الدولي متابعة هذا الوضع".

الحصول على الأدلة

زار وفد من رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في سويسرا وألمانيا، في 20- 27 أيلول المنصرم، جنوب كردستان. وأكد الوفد أنه حصل خلال هذه الزيارة على العديد من الأدلة التي تؤكد انتهاك دولة الاحتلال التركي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية.

PDK يعرقل عمل وفد IPPNW

ذكر التقرير أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) عرقل وفد رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية المؤلف من 4 أشخاص، لذلك لم يستطع الوفد اللقاء مع ضحايا الهجمات الكيماوية.

وقال التقرير: "التقى الوفد مع برلمانيين، مؤسسات المجتمع المدني، مصادر محلية بينهم العديد من الأشخاص والمؤسسات. كما تم الوقوف عند مجموعة من الفيديوهات والصور حول الادعاءات".

ولفت التقرير إلى اعترافات وزير دفاع دولة الاحتلال التركي خلوصي اكار حول استخدامهم "الغاز المسيل للدموع" أثناء هجوم على غاري، وقال التقرير: "يمكن استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على انتفاضات المتظاهرين، لكن وبحسب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لا يمكن استخدامه في منطقة عسكرية".

دولة الاحتلال التركي تنتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية

كما سلط التقرير الضوء على ماضي دولة الاحتلال التركي، وقال "يجب إيضاح ماضي الدولة التركية في غضها النظر عن استخدام الغاز المسيل للدموع في الحرب العسكرية. أثبتت تحاليل أجريت في عام 1999 في ألمانيا أن الجيش التركي يستخدم الغاز المسيل للدموع في الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني. كما تم إثبات أن الجيش التركي أنتج قنابل الغاز المسيل للدموع في الفئة العسكرية في العام 2010، وهذا يعني انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وقد ظهر أيضاً أن الجنود الأتراك تلقوا التدريب على الغاز المسيل للدموع في الساحات العسكرية في عام 2004".

تحقيق مستقل

في تقريرها دعت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى فتح تحقيق مستقل عن الشكوك حول استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم المساعدة الطبية للأشخاص المتضررين من هذه الهجمات.

(س ر)