تجمع المئات من أهالي عفرين المهجرين المقيمين في مدينة قامشلو بمشاركة مهجري راس العين (سريه كاني) وأهالي المدينة، وأعضاء وعضوات من منظمة رابطة عفرين الاجتماعية عند دوار قلعة النبي هوري في مدينة قامشلو لاستذكار شهداء مقاومة العصر، واستنكارا لاحتلال عفرين بمناسبة مرور الذكرى السنوية الرابعة على احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها إيقاد الشموع تخليدا لذكرى الشهداء، ومن ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منظمة عفرين الاجتماعية، دالية حنان، استذكرت جميع شهداء "مقاومة العصر"، وأشادت بالمقاومة البطولية التي قدمتها وحدات حماية الشعب والمرأة وأهالي عفرين على مدار 58 امام الطائرات التركية وأسلحتها المتطورة.

وقالت داليا: "غاية الفاشية التركية هي إخماد شعلة نوروز والمقاومة والنضال الكردي وجعل هذا الشهر شهر معاناة وألم، ولكن نؤكد أن شعلة نوروز لن تنطفئ وسيتصاعد النضال أكثر حتى تحرير عفرين وكل منطقة احتلتها تركيا ومرتزقتها".

وفي ختام كلامها ناشدة دالية حنان، باسم شعب عفرين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بواجبهم الأخلاقي حيال ما تتعرض له عفرين وأهلها من انتهاكات واحتلال وجرائم، وانهاء الاحتلال التركي وعودة المهجرين لديارهم.

واختتم مراسم الاستذكار بترديد المجتمعين الشعارات والهتافات التي تُحيي مقاومة العصر، وسط إلقاء أبيات شعر عن عفرين وتراثها.

(كروب/ل)

ANHA